Festa da torcida do Flamengo no Maracanã - Gilvan de Souza/Flamengo

Festa da torcida do Flamengo no MaracanãGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 10/05/2022 15:11

Rio - Após cinco partidas disputadas pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo e Botafogo aparecem liderando o ranking de clubes que mais colocaram torcedores em seus estádios neste início de competição. O levantamento foi feito pelo "UOL" e mostra certa distância dos rivais para os outros integrantes do Top 5.

A liderança é do Flamengo, que já disputou três partidas com mando de campo no Brasileirão tendo atuado no Maracanã e no Mané Garrincha. O clube da Gávea colocou em média 59.888 pessoas por jogo.



Já o Botafogo aparece como a segunda melhor marca, tendo jogado apenas duas vezes no Nilton Santos, contra Corinthians e Juventude. O Glorioso tem média de 35.816 espectadores por jogo e este número pode subir, já que há expectativa de grande público no próximo domingo, contra o Fortaleza, pela sexta rodada.

Fechando a lista dos cinco clubes que mais encheram seus estádio até o momento, aparecem Corinthians (33.758), São Paulo (28.676) e Ceará (28.473)

Confira as maiores médias de público do Brasileiro-2022:

1) Flamengo – 59.888 (3 jogos)

2) Botafogo – 35.816 (2 jogos)

3) Corinthians – 33.758 (2 jogos)

4) São Paulo – 28.676 (2 jogos)

5) Ceará – 28.473 (2 jogos)

6) Palmeiras – 26.616 (3 jogos)

7) Internacional – 26.296 (2 jogos)

8) Atlético-MG – 24.045 (3 jogos)

9) Fortaleza – 21.899 (2 jogos).