Jorge Jesus no Nilton SantosReprodução

Publicado 10/05/2022 13:46

Rio - Em sua viagem pelo Rio que se encerrou no fim de semana passado, Jorge Jesus assistiu a partida entre Botafogo e Juventude, no Nilton Santos. Em participação no programa "Bem, Amigos!", do SporTV", o técnico exaltou a participação dos torcedores alvinegros no duelo pelo Brasileirão.

"Eu fiquei encantado com a torcida do Botafogo", afirmou Jorge Jesus, ídolo e considerado um dos maiores técnicos da história do Flamengo. A partida que o técnico compareceu marcava a estreia de Luís Castro no Nilton Santos e terminou empatada.

Jorge Jesus e Luís Castro se encontraram dias antes da partida e foram flagrados comendo juntos no Rio de Janeiro. De volta a Portugal, o técnico deverá definir o seu futuro nos próximos dias.