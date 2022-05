Mauricio Pochettino já balançava no comando do PSG desde a última temporada - AFP

Mauricio Pochettino já balançava no comando do PSG desde a última temporadaAFP

Publicado 10/05/2022 12:49

Paris (FRA) - Maurício Pochettino não deve seguir no comando do Paris Saint-Germain para a próxima temporada e já tem um possível novo destino. De acordo com o jornal "L'Equipe", o Athletic Bilbao, da Espanha, tem o interesse na contratação do treinador.

A temporada 20/21 não foi de sucesso para o clube parisiense, principalmente com o investimento feito para alcançar o sonhado título da Champions League. A insatisfação é grande e Pochettino não deve cumprir seu contrato, que vai até 2023.

O Bilbao, por sua vez, já teria procurado o argentino para um acerto, tendo em vista a saída de Marcelino García Toral ao fim da temporada de La Liga.

Na atual edição do campeonato espanhol, o Athletic ocupa a oitava colocação e ainda briga por uma vaga em competições internacionais, seja Europa League ou Conference League.