Publicado 10/05/2022 12:41

Rio - A Amazon Prime Video acertou a contratação do repórter André Hernan, que deixou a Globo recentemente após 18 anos. Ele irá atuar na reportagem de alguns jogos da Copa do Brasil que terão a transmissão de Tiago Leifert.

Inicialmente, o acordo de Hernan com a plataforma de streamming é pontual. No entanto, há chances de uma prorrogação do vínculo para partidas futuras. Ele fará sua estreia na próxima quinta-feira, na partida entre São Paulo e Juventude.

A nova aventura servirá também para Hernan divulgar seu canal no Youtube, que será lançado nesta terça. A ideia é que o repórter trabalhe com informações exclusivas e entrevistas.