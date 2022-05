Juninho Pernambucano antecipa saída do Lyon para janeiro de 2022 - Reprodução/Instagram

Juninho Pernambucano antecipa saída do Lyon para janeiro de 2022Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2022 11:56

Rio - No futebol muitos motivos podem encerrar a passagem de um jogador por um clube. Porém, de acordo com o jornal francês "L'Équipe", o zagueiro Marcelo foi dispensado do Lyon por um motivo muito incomum. O defensor teria soltado um pum e rido da situação com os colegas no vestiário após uma derrota da equipe. O ocorrido teria irritado os dirigentes da equipe.

Segundo a publicação, o ídolo do Vasco e do próprio Lyon, o também brasileiro Junior Pernambucano, teria ficado irritado com o ocorrido e selado o fim da passagem do compatriota pelo clube francês. Na ocasião, o ex-apoiador era diretor técnico do Lyon.

O fato teria acontecido após a derrota da equipe francesa para o Angers por 3 a 0 em agosto do ano passado. Dentro de campo, Marcelo não havia feito um bom jogo, com direito até a um gol contra. O jogador foi imediatamente afastado da equipe e acabou dispensado meses depois.



Atualmente, o defensor atua pelo Bordeaux, da França. Revelado pelo Santos, Marcelo também teve passagens por Hannover, da Alemanha, PSV, da Holanda, e Besiktas, da Turquia.