Ronaldinho e Rafuxo - Pedro Martins

Ronaldinho e RafuxoPedro Martins

Publicado 10/05/2022 16:17 | Atualizado 10/05/2022 16:43

Rio - Rafael Gomes, também conhecido como Rafuxo, foi um dos convidados da 9ª edição do Amigos Pela Solidariedade, futebol solidário organizado por estrelas divididas em dois times: Ronaldinho Gaúcho e Lucas Tylty versus José Aldo e Acelino Popó Freitas.

Como atacante no time do ex-jogador da Seleção Brasileira, o influenciador digital compartilhou um clique com o amigo e ídolo, em uma partida recheada de personalidades. De um lado do campo, nomes como os youtubers Cartolouco e O Boleiro; do outro, a atração internacional Sean Garnier, melhor jogador de freestyle do mundo, entre tantos outros nomes conhecidos.



Considerado o maior jogo solidário do estado de Mato Grosso, a disputa aconteceu no ginásio Aecim Tocantins na modalidade futsal. Antes da partida, o impagável narrador Xô Dito falou sobre o jogo. “O elenco que convocamos promete dar um show em quadra, com muito malabarismo, caneta, balão e muitos gols”.



Junto à foto compartilhada nas redes, Rafuxo comemorou o convite e a oportunidade de poder ajudar pessoas necessitadas. “Graças a todos, conseguimos ajudar muitas famílias a se alimentarem. Além de tudo isso, tive a honra de jogar junto com o @ronaldinho e fazer um gol com um passe dele. De fato, o melhor dia da minha vida até hoje!”, escreveu.