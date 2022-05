Sebastian Vettel no Grande Prêmio de Miami - Reprodução/Twitter

Publicado 10/05/2022 16:09

Rio - O alemão Sebastian Vettel, piloto da Aston Martin na Fórmula 1, declarou não ter gostado do circuito montado no Autódromo Internacional de Miami, nos Estados Unidos. O tetracampeão mundial destacou, em uma entrevista, que prefere correr "pistas americanas reais" como Road America ao invés do circuito de rua de Miami. Com essa fala, o piloto pode ter garantido uma vaga na Formula Indy.

A família Grahal, que é representada na Indy por Graham Rahal, como piloto, e Bobby Rahal, como chefe de equipe, gostou da declaração do piloto alemão, e o convidou para pilotar um carro da categoria.

"Se você quiser testar um IndyCar em Road America, vamos garantir que isso aconteça. Seria uma honra tê-lo em nosso carro", publicou Graham Rahal em uma rede social.



"Seb, temos um acordo se você quiser", disse Bobby Rahal.



Até o momento da publicação desta matéria, Sebastian Vettel ainda não havia respondido a publicação do piloto da Indy.