Publicado 10/05/2022 15:26 | Atualizado 10/05/2022 15:48

Rio - O clima esquentou entre Mauro Cezar Pereira e Thiago Asmar durante o programa "Bate-Pronto", do Grupo Jovem Pan, nesta terça-feira. Tudo começou quando o ex-repórter da Globo, que apresenta a atração, perguntou se havia alguém na mesa que gostaria de se retratar a respeito de Jorge Jesus, após a divulgação da entrevista do ex-treinador do Flamengo ao programa "Bem, Amigos!", do SporTV. Depois disso, o ex-comentarista da ESPN discordou das declarações do "Pilhado" e o bate boca começou.

Asmar iniciou a polêmica afirmando que os que chamaram Jorge Jesus de "antiético" deveriam pedir desculpas após a entrevista do "Bem, Amigos!". Mauro Cezar respondeu afirmando: "Você não está falando sério, né? Se retratar do quê? Ele deu essa entrevista antes do que ele falou perante o Renato Maurício Prado. Você acha que eu perdi o meu tempo com essa entrevista de ontem? Você não vai me dizer o que eu devo fazer. Você não vai pautar minha atitude profissional. Eu não ia assistir uma entrevista vencida. Para mim, foi irrelevante o que ele falou ontem. Tenho minhas opiniões. Quem vai se retratar, Thiago? Você estava no jantar na casa do Kleber Leite? Eu acredito na palavra do Renato Maurício Prado. Um jornalista experiente como ele não iria inventar aquilo", disse.

Mauro Cezar Pereira fez menção a entrevista divulgada pelo portal "UOL" na última semana pelo jornalista Renato Maurício Prado. Nela, Jorge Jesus afirma que deseja retornar ao Flamengo e estabelece um prazo para a diretoria do Rubro-Negro contratá-lo até o dia 20 deste mês. No "Bem, Amigos!", o treinador adotou uma linha bem menos ousada e abordou o passado no Rubro-Negro e algumas propostas que recebeu no período que está sem clube.

Asmar declarou que teve informações de pessoas ligadas ao técnico de que algumas partes colocadas na entrevista divulgada por Renato Maurício Prado teriam sido tiradas de contexto ou aumentadas. Longe de um acerto com o Flamengo, Jorge Jesus já retornou para Portugal.