Cacá Bueno e Renan Gasparini - Divulgação

Cacá Bueno e Renan GaspariniDivulgação

Publicado 10/05/2022 15:35 | Atualizado 10/05/2022 15:42

Rio - Renan Gasparini foi às redes sociais comemorar mais uma vitória de Cacá Bueno na carreira. Diretamente do Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, o produtor compartilhou uma foto ao lado do piloto. “Mais um pódio 2° na GT3. Parabéns, chefe!! Foram 10 dias incríveis!”.

Gasparini é quem assina todo o audiovisual de Cacá no Brasil e no exterior. Há três anos, ele começou a produzir filmes publicitários e hoje trabalhava nas principais pistas do automobilismo mundial. Nos intervalos dos campeonatos, Renan dedica seu tempo a produção de filmes com artistas, modelos e celebridades.

Apesar de ser um apaixonado por esportes de alta velocidade, o produtor garante que não foi nada fácil começar no universo dos filmmakeres.

"Foi muito difícil. Afinal, sem ter o apoio de amigos para investir, tive que trabalhar muito para conseguir o dinheiro necessário para comprar os melhores equipamentos disponíveis no mercado. Enquanto isso, apliquei no conhecimento desta área e no network com diversos profissionais, com quem fui vendo como eles faziam seus trabalhos da melhor forma", contou.

Quem navega pelas redes sociais de Renan Gasparini, consegue sentir um pouco da adrenalina que é o trabalho do produtor.