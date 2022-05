Joia argentina é cotada em clubes brasileiros e europeus - Reprodução: Instagram/Facundo Farias

Publicado 10/05/2022 14:34 | Atualizado 10/05/2022 14:35

O meia-atacante do Cólon (ARG), Facundo Farias, é considerado uma das promessas do futebol argentino e deve estar próximo de ir para a Europa. O jogador de apenas 19 anos está sendo sondado por times da Itália, Inglaterra e França, e sua transferência é esperada ainda este ano. Contudo, de acordo o portal "iG Esporte", dois clube brasileiros também demostraram interesse em contratar o jovem visto como joia.

Segundo o jornalista Felipe Silva, ao longo dos últimos meses, Flamengo e Palmeiras estiveram inclinados pela contratação do meia, mas a possibilidade de negócio não obteve avanço até o momento. E, o desejo não é só mais dos times brasileiros. Clubes europeus como Roma, Sassuolo, Udinese - esses da Itália; Manchester United, da Inglaterra; e Paris Saint-Germain, da França, estariam de olho em Facundo, conforme informação do jornal espanhol "AS".

Por se tratar de um meia-atacante veloz e ágil pelas pontas, o interesse de grandes clubes é nítido e, por isso, o Colón rejeitou proposta do Benfica (POR) que oferecia 4 milhões de euros (cerca de R$ 20,9 milhões) por 100% dos direitos econômicos do atleta. Boca Juniors e River Plate também não conseguiram fazer propostas agradáveis, indicando que o clube argentino vai se manter firme e só negociará a joia pelo valor de multa rescisória de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões).

Na atual temporada, Farias jogou 14 partidas e marcou três gols. Porém, sua melhor temporada, em 2021, foi de 44 jogos, nove gols e sete assistências.