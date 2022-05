Erling Haaland estreou pelo Borussia Dortmund em 2020 - AFP

Publicado 10/05/2022 12:59

Chegou ao fim a novela envolvendo o futuro de Erling Haaland. Com nome especulado no Real Madrid, no Barcelona, no Bayern de Munique e no PSG, o atacante norueguês de 21 anos foi oficializado como novo reforço do Manchester City. O clube inglês fez o anúncio de que entrou em acordo com o Borussia Dortmund, faltando acerto apenas com o jogador, o que é questão de tempo.

"O Manchester City pode confirmar que nós chegamos a um acordo inicial com o Borussia Dortmund para a transferência do atacante Erling Haaland para o clube no dia 1º de julho de 2022. A transferência ainda depende da finalização dos termos entre o clube e o jogador", diz a nota, que não revelou valores.



Haaland deve receber o maior salário do elenco do City, assim como o belga Kavin de Bruyne: cerca de R$ 2,3 milhões por semana. Além disso, o clube inglês desembolsará até 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) pela rescisão com o Borussia Dortmund.



Pelo clube alemão, o atacante tem a incrível marca de 85 gols em 88 jogos desde a estreia, em janeiro de 2020. Eleito o melhor jogador sub-21 do mesmo ano e craque do Campeonato Alemão, além de melhor atacante da Liga dos Campeões na temporada passada, Haaland trabalhará com Pep Guardiola e terá o objetivo de levar o City ao inédito título do principal torneio europeu.