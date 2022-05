Jorge Jesus durante participação no 'Bem, Amigos!' - Reprodução

Publicado 10/05/2022 12:23

O treinador Jorge Jesus, atualmente sem clube, participou do programa "Bem, Amigos!", do "SporTV", da última segunda-feira (9). Durante a entrevista, ele apontou um defeito do futebol brasileiro: a falta de valorização do campeonato nacional. O português ressaltou a qualidade dos jogadores e definiu a Série A do Brasileirão como uma das competições mais fortes do mundo.

"Vocês aqui no Brasil têm, na minha opinião, entre aspas, um “defeito”, que é valorizar muito o que é europeu. O Campeonato Brasileiro é um dos mais fortes do mundo. E quem trabalha nesta indústria deveria valorizar mais, exportar isto para fora do Brasil", disse o ex-treinador do Flamengo.

Enquanto exaltava o futebol brasileiro, Jorge Jesus comentou sobre a equipe brasileira que treinou, o Flamengo. Contudo, ao longo da fala, ele trocou a palavra "equipe" por "seleção", quando se referiu ao elenco rubro-negro. Logo, o assunto virou a seleção brasileira, que Galvão Bueno já havia apontado o português como comandante ideal. E, o técnico afirmou que seria um "orgulho muito grande".

"Não há nenhum treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu, seria um orgulho muito grande. Como um marco histórico da minha carreira, treinar e ter a possibilidade de trabalhar com os melhores jogadores do mundo. E os jogadores brasileiros, volto a dizer, são os melhores do mundo não só em quantidade, mas também em qualidade", ressaltou Jorge.