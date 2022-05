Jorge Jesus - Gilvan de Souza

Publicado 10/05/2022 10:30

Rio - Considerado um dos maiores técnicos da história do Flamengo, Jorge Jesus compareceu ao programa "Bem, Amigos!" e abordou alguns convites que recebeu recentemente. Ele disse ter sido convidado para assumir o comando de seleções da América do Sul. No entanto, o Mister não revelou quais equipes seriam estas.

"Eu procurei [quando saiu do Benfica] fazer um balanço dos meus últimos anos de treinador. Não só em relação às minhas ideias sobre futebol, mas com minha equipe técnica... tenho feito muitas reuniões com eles. Já fui convidado para trabalhar em três seleções, duas das quais aqui da América do Sul. Portanto, tenho dito a todos a mesma coisa, só a partir de maio começo a definir o que vou no momento… algumas portas se abrem, outras fecham", afirmou.

O técnico Jorge Jesus, ídolo dos torcedores do Flamengo, causou polêmica recentemente por declarar que desejava retornar ao clube carioca e que esperaria o Rubro-Negro até o dia 20 deste mês. Além do interesses das seleções, o Mister disse ter recebido um contato de um clube inglês.

"Quando saí [do Benfica], tive a oportunidade de trabalhar para diversas partes do mundo, inclusive para a divisão inglesa. O Everton me convidou, mas não me entusiasmou. Estou acostumado a ganhar títulos e não jogos, por isso não me entusiasmou muito", concluiu.