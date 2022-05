Troféu da Série A - Divulgação / CBF

10/05/2022

Rio - O repórter da ESPN Brasil, Flavio Ortega, está de saída da emissora. Após 15 anos fazendo parte do grupo jornalístico, ele irá para um novo desafio. O jornalista aceitou um cargo na comunicação do Corinthians, clube que cobria na emissora. As informações são do portal "Notícias da TV".

De acordo com o site, o anuncio oficial será feito pelo Timão nos próximos dias. No clube paulista, Ortega vai ser responsável por preparar a comunicação do dia a dia do futebol profissional. Além disso, ele vai ajudar na produção de conteúdo para Corinthians TV, canal no YouTube que conta com 1,6 milhão de inscrito.na principal plataforma de streaming da internet.

O jornalista chegou a ESPN em 2004. Inicialmente ele fazia parte do projeto de rádio da emissora. Após a extinção da plataforma em 2013, Ortega migrou para a televisão. No mesmo ano passou a fazer parte da cobertura do Corinthians.

Confira o texto de despedida do jornalista:

"Amigos, escrevi e apaguei umas dez vezes. Despedidas não são fáceis… Em 2007 eu cheguei na casa, ainda pela rádio e nunca poderia imaginar que 15 anos depois eu já teria feito como repórter de TV tudo que um profissional pode Copa do Mundo, Olimpíada, final de Champions, Libertadores, Mundial no Japão, Copa América, Confederações e tantas reportagens especiais.

Muito obrigado ESPN, praticamente me construí como jornalista dentro da emissora. São tantas pessoas que me ajudaram que seria injusto citar aqui, mas vocês sabem como foi legal essa convivência.

Apresentadores, comentaristas, repórteres, editores, produtores, câmeras, assistentes, gestores de todas as áreas: muito obrigado, de coração.

Ao pessoal que recém chegou e pouco convivi desejo tudo de melhor, aproveitem que a ESPN é a melhor escola que vocês podem ter.

Estou de saída para um novo desafio, feliz por deixar tantos amigos. Por muitos anos o slogan da casa foi 'informação é o nosso esporte' e sempre foi o meu: apuração, hard news, reportagem, furos, jornalismo na essência. Ufa, missão cumprida. Desculpem o textão e as lágrimas da partida, um beijo no coração de todos vocês."