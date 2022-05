Walter Casagrande - Foto: Reprodução/Globoplay

Publicado 10/05/2022 11:24

Rio - O ex-jogador e atual comentarista Walter Casagrande costuma ter posicionamentos firmes em relação a política. Essa postura fez inclusive com que ele tivesse um desentendimento no ar com Caio Ribeiro, companheiro de Rede Globo. Em participação no programa "Roda Viva", o ídolo do Corinthians abordou o ocorrido.

"Em relação ao Caio Ribeiro, primeiro tenho que deixar claro que foi naquele momento. Nós não somos inimigos. Nós não temos nada em comum. Nossos pensamentos são diferentes. Não temos uma amizade próxima. Mas isso não significa que sejamos inimigos. A gente trabalha junto, se entrosa na transmissão e cada um sabe o raciocínio um do outro. É só não tocar no assunto político, que aí começa a ter conflito", afirmou.

O conflito aconteceu após Casagrande comentar uma declaração que Raí, ídolo do São Paulo, e que na época exercia um cargo no futebol do clube do Morumbi, fez em relação ao governo Bolsonaro. Casão, que é bastante crítico ao presidente, manifestou apoio ao tetracampeão do mundo, mas Caio Ribeiro discordou do posicionamento de ambos.

"Naquele dia, eu estava trocando conversa com o Caio em relação à política. Se ficasse só eu e o Caio, ia ser uma coisa muito menos pesada publicamente, porque todo mundo pensou igual a mim, e ficou meio que todos contra o Caio. Isso pegou mal. Mas foi um exagero geral, sem tirar a responsabilidade de ninguém", concluiu.