NetoFoto: Reprodução/Os Donos da Bola

Publicado 10/05/2022 14:26

São Paulo - O apresentador Neto usou os minutos iniciais do programa 'Donos da Bola' para criticar o presidente Jair Bolsonaro. O ex-jogador relembrou a promulgação do fundo eleitoral feita pelo político de R$ 5,7 bilhões e comparou com a situação de crianças carentes no país, que têm necessidade de produtos básicos, como absorvente.

"O Corinthians tem jogo contra aquele time lá de nome de absorvente, o Always Ready. Absorvente, que por sinal, o presidente da República, o Jair Bolsonaro, tinha que disponibilizar para as crianças desse país. As crianças têm que usar pão, tem que usar pano. Mas para isso você não dá né?", iniciou Neto.

"Você deu R$ 5,7 bilhões para esses caras que estão aí se elegerem, dinheiro que é nosso. Mas para as crianças você não tem, né? Para cultura não, né? Eu não tenho medo de falar meu posicionamento político, nem aqui no programa e muito menos na minha casa com quem é da minha família", concluiu o apresentador.