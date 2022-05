Gabigol - Divulgação

Publicado 10/05/2022 13:26

Rio - Ídolo do Botafogo, Túlio Maravilha acredita que sua dupla com Donizete Pantera, em 1995, tenha sido melhor do que a formada por Gabigol e Bruno Henrique no Flamengo. Em entrevista ao “+/- Podcast”, o ex-atacante alfinetou o camisa 9 rubro-negro e afirmou que ele perde muitas oportunidades antes de marcar.

"Eu acho. Com todo respeito a eles. Podem ter mais título… Se colocar na época e hoje, para começar Donizete jogava dos dois lados, esquerdo e direito, Bruno Henrique só joga de um lado, esquerdo. E Gabigol precisa de cinco para fazer um gol, eu só preciso de dois para fazer um", disse Túlio.

"Ele jogando no Flamengo, com todo respeito, tinha que ser atacante da Seleção, artilheiro de tudo, porque o time joga em função dele, e não consegue ser. Não sou eu não, são os números. Os números não mentem", completou.

Ao lado de Donizete, Túlio foi o protagonista do título brasileiro de 1995.

"u tive três companheiros de ataque importantes na minha carreira. O Niltinho, no começo da minha carreira no Goiás, o Donizete, que foi o maior e melhor de todos, e depois o Wando no Vila Nova em 2008, um pontinha, jogou no Botafogo e no Cruzeiro. Me ajudou muito. Esses três me ajudaram, mas o Donizete foi o mais completo", finalizou.