Zagueiro Marcelo - Divulgação

Publicado 10/05/2022 14:27

Rio - Atualmente no Bordeaux, o zagueiro Marcelo negou que tenha sido dispensado por Juninho Pernambucano do Lyon após soltar um pum e rir no vestiário da equipe após uma derrota para o Angers, no Campeonato Francês, onde ele marcou um gol contra. Em sua conta no Twitter, o jogador ironizou a notícia dada pelo jornal francês L'Équipe.

"Obrigado, L'Équipe! Depois de muito tempo tive que voltar ao Twitter para negar todas as alegações. Jornalismo hoje em dia é uma piada", escreveu.

Após a postagem de Marcelo, foi a vez de Juninho Pernambucano debochar da informação. O ídolo vascaíno, que era diretor do clube francês na época, usou o bom humor para comentar o pum do jogador.

Tá vendo, te disse zagueiro tem q mandar peido alto, longo e fedido o teu só foi alto aí tá fraco https://t.co/G5fW3nH9FN — Juninho Pernambucano (@Juninhope08) May 10, 2022 "Tá vendo, te disse. Zagueiro tem que mandar peido alto, longo e fedido. O teu só foi alto, aí tá fraco", postou Juninho.

Marcelo atuou em 167 partidas pelo Lyon e chegou a marcar oito gols. Antes, o defensor chegou a vestir as camisas de Santos, Hannover, da Alemanha, PSV, da Holanda, e Besiktas, da Turquia.