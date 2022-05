Jorge jesus deixou o Benfica no fim de dezembro de 2021 - Arquivo / Agencia O Dia

Jorge jesus deixou o Benfica no fim de dezembro de 2021 Arquivo / Agencia O Dia

Publicado 10/05/2022 14:36

Rio - O discurso de Jorge Jesus sobre ter recusado o convite do Everton, da Inglaterra, após a saída do Benfica, de Portugal, "por estar habituado a ganhar títulos e não jogos", em entrevista ao "Bem, Amigos", do Grupo Globo na última segunda-feira (9), irritou o atacante Richarlison, que atua no clube desde 2018. Na ocasião, o jogador de 25 anos pediu respeito ao clube inglês, nas redes sociais.



"Deveria conhecer um pouco da história do Everton. Cuidado com a soberba, hein", disse Richarlison em uma publicação no Instagram, que logo depois foi apagada, em resposta ao discurso de Jorge Jesus no 'Bem, Amigos!'.

Após tentar a contratação de Jorge Jesus, o Everton acertou com o ídolo do Chelsea, Frank Lampard, para salvar o time inglês de um possível rebaixamento para a segunda divisão. Na tabela da Premier League, o clube ocupa a 16ª posição e soma 35 pontos.