Tom Brady assina contrato de R$ 1,9 bilhão para ser comentarista da NFLFoto: Mike Ehrmann/AFP

Publicado 10/05/2022 15:18 | Atualizado 10/05/2022 15:20

Rio - O quarterback do Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, assinou um contrato de R$ 1,9 bilhão para ser comentarista da NFL ao se aposentar. O atleta de 44 anos decidiu não efetivar a aposentadoria nesta temporada, mas já está de olho no futuro e planejando novos projetos. A informação é do jornal americano "New York Post".

O atleta será o novo comentarista da rede de televisão Fox nos jogos da NFL e nos programas esportivos. O valor anual de US$ 37,5 milhões ultrapassa o que Tom Brady recebeu para atuar durante quase toda a carreira, com exceção de 2021, após ter o aumento de US$ 44 milhões do Tampa Bay Buccaneers.

Além disso, o valor é maior do que tudo que Brady ganhou ao longo da carreira. A soma das temporadas entre o Patriots e Buccaneers, equivale ao total de US$ 332 milhões (R$ 1,7 bilhão na cotação atual), que o atleta recebeu. Tom Brady é conhecido por sempre ter acertado vínculos mais baixos a favor da competitividade da equipe.