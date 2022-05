Flamengo e Fluminense em campo pelo Carioca - Cleber Mendes/Agência O Dia

Flamengo e Fluminense em campo pelo CariocaCleber Mendes/Agência O Dia

Publicado 10/05/2022 15:32 | Atualizado 10/05/2022 15:45

Rio - Em atualização aos incidentes de homofobia e racismo ocorridos no clássico Fla-Flu, no Nilton Santos, em 6 de fevereiro, pelo Campeonato Carioca, o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) se reuniu na última segunda-feira (9) para julgar os recursos do Flamengo e da Procuradoria do tribunal contra a decisão do julgamento do dia 9 de março. A decisão tomada em relação ao Fluminense foi mantida. A informação é do portal "NetFlu".

No fim do julgamento, em março, o Flamengo havia sido punido por unanimidade a uma multa de R$20 mil por gritos homofóbicos vindos de sua torcida, mas a pena foi convertida em doação de 50 cestas básicas. Já o Fluminense, que foi absolvido também de forma unânime de acusação de racismo contra Gabriel Barbosa, o Gabigol, teve sua absolvição mantida, desta vez após empate de três votos a favor e três contra.

A decisão de última instância instruiu a Flamengo e Fluminense realizarem reuniões com os líderes de suas torcidas organizadas, para que informem sobre as punições que podem ser impostas aos times por atos de torcedores. Em sua defesa, o Rubro-Negro teve a frente o advogado Michel Assef Filho, enquanto o Tricolor foi defendido pelo advogado Rafael Pestana.