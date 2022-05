Torcida do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 10/05/2022 15:55

No próximo sábado, Ceará e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro e o duelo será realizado na Arena Castelão. O confronto que acontece na casa do Alvinegro, ainda não começou, mas a polêmica está a todo vapor, já que a expectativa é que a torcida do Flamengo invada o estádio.

De acordo com o regulamento, 10% da carga de ingresso precisa ficar com a torcida visitante e o presidente do Vozão, Robinson de Castro, pede para a Nação ter 'cuidado' com a possibilidade de comprar entradas na torcida do Ceará.

"A PM do Ceará não quer correr riscos. É um controle de segurança pública. Cada torcedor que tiver ingressos para o setor do seu clube, pode ir com a camisa. No lugar já estabelecido", afirmou, antes de completar:

"Mas, se não tiver ingressos no setor do Flamengo, o torcedor que aparecer em setores da torcida do Ceará vestindo camisa do Flamengo, não vai entrar. Ele pode entrar no setor do Ceará, mas sem camisa ou símbolo do Flamengo".