Thiago Galhardo retornará ao Brasil após passagem no Celta de Vigo, da Espanha, e se reapresentará ao InternacionalFoto: Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 10/05/2022 16:12

Rio - O meio-atacante, Thiago Galhardo, afirmou que vai voltar ao Internacional após o fim do empréstimo ao Celta de Vigo, da Espanha, que não deve exercer a opção de compra para ter o brasileiro em definitivo. Em entrevista ao "Betway" e publicado pelo site "Transfermarkt", o jogador disse que vai se reapresentar ao Colorado no dia 1º de julho.

"Meu contrato aqui (Celta) acaba dia 30 e até lá não posso fechar contrato com ninguém. Eu deixo isso com meus empresários. Sei que dia 1º de julho eu me reapresento ao Inter, e dia 30 de junho eu estarei em Porto Alegre, seja para discutir rescisão, um novo empréstimo ou a permanência no clube", disse.

O meia acabou ficando longe dos planos do clube europeu, já que passa por uma seca de gols. Atualmente, são dois gols marcados em 31 jogos, números baixos em relação aos parâmetros atuando no Brasil. E, sobre sua passagem no Internacional, Galhardo comentou sobre a transferência conturbada que teve, mas não escondeu sua admiração pelo clube gaúcho.

“Mudaram as gestões, muita coisa mudou e tem muita coisa que a gente não concorda, mas precisa respeitar. Minha mãe já dizia: quando um não quer, dois não brigam. E quem está insatisfeito sai. Foi o que aconteceu. Eu deixei bem claro que não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Mas quando um ciclo se fecha é porque algo bom vai se abrir e foi isso que sempre aconteceu na minha carreira”, declarou o meia, antes de completar:

"O time contratou muito. Pedro Henrique, Wanderson, Wesley (Moraes) e outros. Eu sigo torcendo porque é uma instituição muito grande. Eu sou muito grato ao clube por tudo. Muitas peças saíram, muitas peças chegaram, e eu fico torcendo para que dê tudo certo. Fiquei muito feliz com as vitórias seguidas”, concluiu.