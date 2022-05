Jaime, Joice e o pequeno Luan, sócio mais jovem do Coritiba - Divulgação

Publicado 10/05/2022 16:49

Rio - Luan Figueiró, de apenas três dias de vida, é o novo sócio do Coritiba. O bebê, que nasceu durante o show do Metallica no último Sábado (07), no próprio Couto Pereira, estádio do clube, se tornou o sócio mais jovem do Coxa.

Nesta terça-feira (10), o clube paranaense divulgou, em suas redes sociais, que além de estar no quadro de sócios do time, Luan, filho de Jaime e Joice, ganhou alguns produtos oficiais do clube. Confira: