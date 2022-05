Gabriel Jesus, atacante do Manchester City - Paul ELLIS / AFP

Publicado 10/05/2022 17:11

Manchester (ING) - A chegada de Erling Haaland ao Manchester City é mais um indício de que o fim do ciclo de Gabriel Jesus no time inglês está próximo. O brasileiro busca ser protagonista em um novo projeto e ter mais minutos em campo em ano de Copa do Mundo.

De acordo com o "Uol", o City deseja faturar 60 milhões de euros (R$ 324,5 milhões) com a venda do jogador, que tem contrato com o clube até junho de 2023. As negociações poderiam reduzir o pedido para o mínimo de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões). Um trunfo importante dos ingleses é que o atleta poderá deixar o Etihad Stadium sem custos caso não renove o vínculo até o fim deste ano.

O maior interessado na contratação de Jesus é o Arsenal. Os ingleses buscam se reforçar no setor ofensivo devido à saída de Aubameyang para o Barcelona e em meio à indefinição do futuro de Lacazette. Em abril, o clube se reuniu com o staff do atleta, mas ainda a negociação seguem em andamento.

Outro clube que mostrou interesse em contar com o brasileiro foi a Juventus, que decidiu não renovar o contrato com Paulo Dybala. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o clube de Turim estaria disposto a desembolsar até 30 milhões de euros (R$ 157 milhões) para ter o camisa 9, valores bem inferiores ao que espera a diretoria do Manchester City.



NO RADAR DE TITE



Homem de confiança no início da "Era Tite", Gabriel Jesus vem perdendo espaço na Seleção Brasileira e quer mostrar no futuro clube que está disposto a recuperá-lo. Das últimas cinco convocações, o atacante esteve presente na lista em três oportunidades, tendo iniciado no banco de reserva nos três últimos jogos.



No City desde 2016, Gabriel Jesus conquistou nove títulos oficiais, com destaque para três edições da Premier League (2017/18 e 2018/19 e 2020/21). Na atual temporada, ele atuou em 39 jogos pelo clube, com 13 gols marcados e 12 assistências.