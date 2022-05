Coutinho chegou ao Aston Villa em janeiro de 2022 - Divulgação/Aston Villa

Publicado 10/05/2022 17:23

Emprestado até o fim da temporada, Philippe Coutinho está perto de permanecer no Aston Villa. De acordo com o jornalista especializado em mercado de transferências Fabrizio Romano, jogador e clube inglês se acertaram para um novo contrato. Falta agora o Barcelona.

O Aston Villa pretende pagar de 20 milhões de euros (cerca de R$ 110 milhões) pelos direitos econômicos de Coutinho. A negociação com o clube catalão se dará na forma de pagamento, mas não deve ser problema, já que o Barcelona quer se desfazer do brasileiro.



Desde janeiro de volta à Inglaterra, Coutinho disputou 15 partidas e marcou quatro gols e três assistências, voltando a ser chamado para a Seleção. O Aston Villa paga 65% de seu salário, que era o maior no Barcelona.



A se confirmar o acordo, o meia brasileiro se despedirá de vez do clube catalão, encerrando uma passagem frustrante. Sem nunca ter emplacado grande sequência desde que chegou, em janeiro de 2018, ele foi emprestado ao Bayern de Munique na temporada 2019/20. No fim de 2020, Coutinho sofreu grave lesão no joelho esquerdo e passou por três cirurgias, ficando nove meses sem jogar.