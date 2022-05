Clara Brasil e Marco Polo Del Nero - Reprodução

Publicado 10/05/2022 18:43

Na última segunda-feira (9), a atriz e apresentadora Clara Brasil (confira galeria de fotos abaixo) chamou a atenção dos seguidores após publicar uma foto sensual no Instagram.

Optando por não colocar legenda, Clara recebeu diversos elogios logo após a publicação. Confira:

"Que deusa ela", disse uma seguidora. "Muito linda", elogiou um fã. "Maravilhosa e poderosa", comentou um outro seguidor.

Veja mais fotos de Clara:

NAMORO COM MARCO POLO DEL NERO

Juntos desde 2019, o relacionamento do casal só veio a público em novembro de 2021, quando a apresentadora publicou nas redes uma foto ao lado de Del Nero, ex-presidente da CBF, afastado do futebol pela Fifa por denúncias de corrupção.

Em janeiro deste ano, a apresentadora utilizou a mesma rede social para rebater comentários maldosos que recebe por namorar um homem 50 anos mais velho — Clara tem 30.

"Recebi e recebo muitas críticas. Mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que não me preocupo com a opinião alheia. Estou super feliz, sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz e nem me importo."