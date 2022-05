Novo gramado do Maracanã demorou três meses para ser instalado - Divulgação: Twitter/Maracanã

Publicado 10/05/2022 19:36 | Atualizado 10/05/2022 19:37

Rio - O Estádio do Maracanã segue na fase final das reformas no gramado, onde está sendo realizado o plantio da grama de inverno. Nesta terça-feira (10), o perfil oficial do estádio no Twitter publicou imagens do estado atual do gramado. Confira:

Tudo nos conformes! Breve breve tamo de volta… Lili vai cantar! pic.twitter.com/Z7PIMlc7Ed — Maracanã (@maracana) May 10, 2022

No último domingo (08), o perfil oficial do estádio já havia publicado uma imagem, com detalhes, mostrando a nova grama, que será utilizada nos jogos de Flamengo e Fluminense. Confira:

Grama de inverno começando a germinar… pic.twitter.com/zVjtmJu4W3 — Maracanã (@maracana) May 8, 2022

A expectativa é de que o estádio esteja liberado no dia 16 de maio. Ou seja, o primeiro jogo com a grama de inverno deverá ser o duelo entre Flamengo e Universidad Católica, do Chile, no dia 17, pela Copa Libertadores da América.