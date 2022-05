Atleta de beisebol leva joelhada no rosto em acidente - Foto: Reprodução/Twitter

Publicado 10/05/2022 21:35

Rio - Os atletas do Oakland A's Elvis Andrus e Chad Pinder sofreram um acidente durante o jogo contra o Detroit Tigers pela liga americana de beisebol (MLB) nesta terça-feira (10). Na ocasião, Pinder levou uma joelhada no rosto, mas os jogadores não tiveram ferimentos graves.

A colisão aconteceu durante o quinto "inning", que significa o quinto período do jogo. No lance, Andrus correu para buscar a bola no setor esquerdo do campo, enquanto o seu colega estava vindo na mesma direção. Em seguida, o joelho do atleta acabou acertando o rosto de Chad Pinder.