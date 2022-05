Alfred Prodani foi preso por roubar a casa do atacante Karim Benzema, do Real Madrid - Reprodução/Instagram

Publicado 10/05/2022 19:54

Rio - Após três anos, o atacante Karim Benzema pode respirar aliviado, já que o responsável por invadir e roubar a sua casa, no dia 27 de fevereiro de 2019, durante um clássico entre Barcelona e Real Madrid , no estádio Santiago Bernabéu, foi finalmente capturado.



Chama a atenção que o responsável é Alfred Prodani, um alto funcionário do governo albanês e ocupava o cargo de diretor da empresa pública de água da região de Kurbin.



O homem de 41 anos foi detido na cidade de Laç (onde está localizada a empresa gerida pela Prodani), durante a operação "Coruña", realizada pela Delegacia de Polícia de Kurbin e a Interpol.

Vale lembrar que, em 2019, o ex-presidente albanês e ex-primeiro-ministro Sali Berisha denunciou que Alfred Prodani, juntamente com um cúmplice, foram os autores do assalto à casa de Benzema. No entanto, o acusado assegurou que as acusações eram completamente falsas.



Em janeiro desse ano, Benzema teve seu imóvel invadido novamente, quando estava em campo pelo clube merengue contra o Elche , pelo Campeonato Espanhol. De acordo com o veículo, os assaltantes invadiram o terreno pelo jardim, aproveitando que a casa estava vazia.