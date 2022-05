Mike Tyson - AFP

Mike TysonAFP

Publicado 10/05/2022 21:00

Rio - A lenda do boxe mundial, Mike Tyson, não será acusado criminalmente por agredir um passageiro dentro do avião no mês passado. De acordo com o jornal britânico "The Sun", o promotor do condado de San Mateo, na Califórnia, julgou a atitude do ex-atleta como legitima por causa das ações da vítima antes da desordem.

Na ocasião, Melvin George Townsend teria provocado o ex-lutador antes da agressão. Mesmo assim, a vítima contratou um advogado, mas resolveu não prestar queixa contra Mike Tyson pela admiração ao ex-atleta.

Relembre o caso:

No dia 21 de abril deste ano, Mike Tyson deu socos num passageiro dentro de um voo nos Estados Unidos. De acordo com relatos, a vítima teria jogado uma garrafa de água no ex-boxeador antes de ser agredido. Na ocasião, Townsend estava sentado atrás do astro no avião e tinha ficado animado com a presença da lenda do boxe.

Por outro lado, antes da agressão, Mike Tyson teria pedido pro passageiro se acalmar, mas a vítima continuou falando e estimulou o ex-lutador a reagir com socos. Durante o atendimento médico, o ex-boxeador foi à polícia. Os representantes da lenda ainda não se pronunciaram sobre o caso.