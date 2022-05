Paula Lima - Divulgação

Publicado 11/05/2022 12:12

Rio - A musa do Corinthians, Paula Lima, costuma abordar os mais diversos assuntos, inclusive o sexo. Ela deseja aproveitar sua visibilidade para falar sobre questões que afetam as mulheres. Na opinião de Paula, o machismo é algo tão ruim que chega a atrapalhar até o prazer feminino.

“Sexo é uma troca. O prazer tem que ser para ambos. Por isso, que a pior coisa que pode acontecer é ter que lidar com o egoísmo na hora H. Muitos homens desejam apenas se satisfazer e a gente se torna apenas uma coadjuvante na intimidade. Não admito isso", afirma.A musa do Corinthians diz que com ela homens assim não tem vez. "Fujo de homem assim. Se ele é machista, não serve para mim", comenta.Ela afirma também que é preciso entender o que a parceira quer no momento. "Ele pode querer algo mais bruto e ela mais romântico ou vice-versa. É preciso ler a 'vibe do momento' e chegar a um consenso. O crucial para o sexo é o equilíbrio e o respeito. Em um dia, eu posso querer algo quente, no outro mais carinhoso", conclui.