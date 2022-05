Tite convocou a Seleção para amistosos na Ásia - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/05/2022 11:38

Na penúltima convocação da Seleção antes de fechar a lista de jogadores para a Copa do Mundo do Catar, Tite mostrou que ainda tem vagas em aberto e que a disputa continua. Ao anunciar os jogadores que disputarão os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, dias 2 e 6 de junho - o duelo com a Argentina foi cancelado e por enquanto não há novo adversário -, o treinador surpreendeu ao chamar Danilo, do Palmeiras, pela primeira vez. E explicou a opção.

"Danilo é um daqueles jogadores que estamos acompanhando naquele rol de 50 atletas, sempre atento a jogadores que estão surgindo. Essa grande sequência de jogos do Danilo o proporcionou (a convocação), como foi no Mundial de Clubes, jogos que acompanhamos ao vivo, visitas ao clube. Vamos buscando uma série de componentes que possam justificar essa escolha", disse Tite.



Ao chamar 27 jogadores, o treinador também pôde abrir o leque de opções e voltar a dar oportunidade para quem ficou fora das últimas convocações. É o caso de Gabriel Jesus, que vem de boa sequência no Manchester City e segue com o sonho de disputar a Copa do Mundo.



"Está em evolução e retomada do melhor momento, inclusive confiança", afirmou Tite, tendo o complemento da explicação pelo auxiliar César Sampaio:



"Ele fisicamente mostrou uma melhora mesmo. Taticamente também. Fazendo esta função, na fase ofensiva, atacando este canal entre zagueiro e lateral. Teve presença de área e teve uma participação ativa sempre que a bola veio do lado oposto. Fez quatro gols e três assistências. É uma posição que tem concorrentes importantes. Queremos ser o mais justos possíveis".