Jucilei esteve perto de fechar com o VascoDivulgação

Publicado 11/05/2022 13:31

Rio - O Atlético Carioca, clube que disputa a Série C do Campeonato Carioca (quinta divisão) anunciou nesta quarta feira em suas redes sociais a contratação do meia Jucilei, ex-São Paulo, Corinthians e com passagem pela Seleção Brasileira.

Aos 34 anos, Jucilei não atua desde maio de 2021, temporada em que disputou a elite do futebol do Rio de Janeiro pelo Boavista. O meio-campista, inclusive, chegou a negociar com o Vasco da Gama em 2020 e disse que o clube desistiu de sua contratação por falta de verba.

Em 2010, Jucilei foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, que na época era comandada por Mano Menezes, atualmente no Internacional. Cria de São Gonçalo, tal qual o Atlético Carioca, o meia chega para liderar o elenco em busca do acesso à B2, quarta divisão estadual.

O Atlético estreia pela Série C nesta sexta-feira diante do EC Resende, às 15h, no Estádio Joaquim de Almeida Flores, em Nilópolis.

Anuncio foi feito nos stories do Atlético Carioca Reprodução/Instagram