'O Plano' fará grande evento para a transmissão dos jogos do Major de CS:GO - Divulgação

'O Plano' fará grande evento para a transmissão dos jogos do Major de CS:GODivulgação

Publicado 11/05/2022 19:59

O "O Plano", organização de eSports que tem o atleta Vito 'kNg' Giuseppe como CEO, anunciou, nesta quarta-feira (11), um evento em São Paulo, com transmissão dos jogos do PGL Major Antwerp 2022, o Campeonato Mundial da modalidade. O evento, sediado na Sede d'O Plano, contará com telões transmitindo os jogos e com experiências para os fãs do game, como a participação de ex-jogadores e influenciadores.

O evento acontecerá nos dias 14, 15, 20 e 21 de maio, a partir das 09h (horário de Brasília).

Bar do Plano

A decisão d'O Plano foi de abrir as portas de seu bar temático com um ambiente preparado para o evento mais importante para a comunidade que acompanha o Counter-Strike, juntamente de seus patrocinadores, com a ideia de permitir que os torcedores possam ter uma experiência diferenciada em relação a Majors anteriores.

Como se trata de um bar, o evento contará com um cardápio especial para receber os "planistas".

Experiências

Além disso, o evento contará com diversas experiências para quem garantir sua presença. Segundo informações da própria organização, o ingresso dará direito a souvenirs do dia de participação, sorteios de periféricos, um espaço para Meet and Greet, onde os fãs poderão tirar fotos e conversar com os ex-atletas Vito 'kNg' Giuseppe e Raphael "Cogu" Camargo, entre outros convidados do cenário, além de outro espaço para a realização de duelos "1X1", onde os fãs poderão se enfrentar em partidas no CS:GO.

IngressosOs ingressos estão disponíveis no portal "Sympla". As demais informações podem ser obtidas nas redes sociais da organização.