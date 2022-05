Filha de Romário estará em reality show para pessoas com Síndrome de Down - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 11/05/2022 18:27

Rio - A estudante Ivy Faria, de 17 anos , filha do craque Romário , será uma das integrante do ‘Expedição 21’, um reality voltado para adultos com Síndrome de Down. Durante quatro dias, os participantes estarão sozinhos em uma casa cercada por provas e dinâmicas que desafiam suas condições físicas, sensoriais, intelectuais e emocionais.



Criada pelo educador social Alex Duarte, o programa chega a sua segunda edição. A nova temporada contará também com a participação especial da atriz Carla Diaz que, além de interagir com os participantes, deve anunciar, ao fim do reality, o grande vencedor da edição.



- A Expedição 21 vai ser um desafio para mim. Eu vou passar quatro dias sem os meus pais. Tô muito ansiosa para chegar esse dia, vou conhecer várias pessoas e mostrar que sou capaz - falou Ivy Faria.



Segundo a produção do programa, o Expedição 21 é uma experiência inovadora, fora do ambiente familiar e da rotina dos jovens, onde simula uma sociedade inclusiva, que aposta, autoriza e foca nas potencialidades dos participantes, independentemente de suas condições.



Os participantes terão que tomar suas próprias decisões, resolver conflitos, criar estratégias de jogo, ter pensamento crítico, lidar com a convivência e principalmente ser responsável por si e pelo outro. Um momento único e desafiador para viver a fase adulta com autonomia e responsabilidades.

- Na contramão dos discursos que insistem em procurar explicações biológicas, catalogar sintomas e comportamento padrão, a Expedição 21 nos proporciona pensar que os limites estão nas situações culturais que nos envolvem e que muitas vezes atribuem a característica da deficiência o caráter da impossibilidade - explicou Alex Duarte, criador da Expedição 21. O reality acontece no Rio de Janeiro, entre os dias 25 a 28 de maio.