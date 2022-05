Paulo Henrique Ganso - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Rio - Auxiliar de Dunga na Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, Jorginho falou sobre a pressão popular que existia na época pela convocação de Neymar e Ganso, que naquela altura já brilhavam com a camisa do Santos. Apesar de nenhum dos dois ter ido ao Mundial, ele acredita que o meia do Fluminense estava mais preparado do que o jogador do PSG.

"Ficou uma coisa de 2010, que a gente não convocou ele [o Neymar], o Ganso [para a Copa do Mundo] naquela oportunidade com o Dunga. Ficou aquela coisa meio arranhada. Encontrei o Neymar duas vezes só, falamos muito rápido. Nada contra. Ele tinha condições de ser convocado naquela oportunidade, mas eles tinham uma final de Copa do Brasil, se não me engano, e a gente não pôde convocar quando a gente gostaria", disse Jorginho em entrevista ao programa "Cara a Tapa", no Youtube.

"O Ganso acho que a gente poderia ter levado sim. Era mais realidade que o Neymar. O Neymar tinha 17 anos, poderia ser que sim ou não. O Ganso já era mais realidade. O cara que bateu escanteio para ele mesmo para ganhar tempo é um gênio. Ninguém faz isso. É um cara diferenciado", completou.

Segundo Jorginho, os meninos da Vila não foram chamados para a Copa apenas por não terem sido testados antes por Dunga.

"Era uma filosofia de trabalho do Dunga, do grupo, que a gente não convocaria alguém que a gente não testou. Foi o que aconteceu. Mas ele joga demais. O Ganso estava à frente dele na época até. Não me arrependo de não ter levado, procuramos levar o melhor naquele momento. Se a gente tivesse oportunidade de deixar eles jogarem um jogo [antes da Copa] para que eles pudessem mostrar na seleção o potencial deles, seria bom", finalizou.