Falta de Hulk em cima de Willian Farias, do Coritiba - Reprodução/Premiere

Publicado 11/05/2022 16:16

Rio - Na tarde desta quarta-feira (11), o Atlético-MG publicou nota oficial para contestar a denúncia do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ao atacante Hulk, ao ser apontado por agressão em lance de falta sobre o volante Wilian Farias do Coritiba em jogo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Ao longo do comunicado foi citado o episódio de discussão entre Gabigol e o atleta do clube mineiro, considerando que as falas do atacante rubro-negro interferiram na decisão do tribunal.

Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope https://t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022 Cartão vermelho, 25 jogos de suspensão.. e direto para a delegacia por agressão HAHAHAHAHAHA ahhhhh, matérias em todos os portais esportivos e um programa só para falar sobre isso, e ganharam ibope https:/t.co/NfHjKennwL — Gabi (@gabigol) April 25, 2022 ">

Hulk, que foi enquadrado no Artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que cita: "Praticar agressão física durante a partida", será julgado na próxima quarta-feira (18), às 10h (horário de Brasília), no Plenário do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no centro do Rio de Janeiro. Caso seja condenado, pode pegar suspensão de quatro a 12 jogos.

Confira a nota na íntegra:

"O Atlético recebeu com perplexidade a notícia de que o atleta Hulk será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), pelo lance ocorrido na partida contra o Coritiba, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.



É inaceitável que a Procuradoria do STJD, que deve primar pela isenção e pela imparcialidade, tenha se prestado ao papel de fazer tal denúncia, oferecida pelo Sr. Rafael Bozzano, claramente motivada por desejo de prejudicar o Clube Atlético Mineiro.

É inadmissível que uma postagem infeliz de um atleta rival, em uma rede social, possa motivar denúncia por parte de um procurador do STJD.



A denúncia já seria absurda em qualquer qualificação, quanto mais a de agressão física. Em campo, inclusive com a presença de árbitro de vídeo, o lance foi analisado e o jogador punido com cartão amarelo.



A propósito, o mesmo interesse e agilidade não foram vistos quando o ônibus do Atlético foi apedrejado em Curitiba, na decisão da Copa do Brasil, em dezembro de 2021 (fato gravíssimo e de pleno conhecimento da Procuradoria do STJD), quando o órgão, por razões inexplicáveis, simplesmente perdeu o prazo para fazer a denúncia.

O Atlético não aceitará calado iniciativas esdrúxulas como essas e fará o que for possível para revertê-las, bem como impedir que motivações pessoais voltem a macular as competições nacionais".