Seleção Chilena no duelo contra o Brasil - Divulgação

Publicado 11/05/2022 15:27

Rio - Apesar da atual fase difícil vivida no Atlético-MG por parte do técnico Turco Mohamed, o início de trabalho do comandante argentino pelo time alvinegro tem agradado a seleção chilena de futebol.



De acordo com o portal "Torcedores.com", a seleção do Chile possui interesse na contratação do técnico Antonio Mohamed. O uruguaio Martín Lasarte, último comandante do time, foi dispensado após uma campanha ruim nas classificatórias para a Copa do Mundo.



El Turco Mohamed, treinador do Atlético-MG Pedro Souza/Atlético-MG

Ainda de acordo com o site, o técnico El Turco teria recusado a proposta da seleção chilena. Mesmo com a atual má fase da equipe atleticana e a pressão de torcedores, o comandante argentino teria a vontade de cumprir o seu contrato com o Atlético-MG.

O Atlético de Turco Mohamed disputou 25 jogos na temporada, com 17 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O time é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro, com 8 pontos em 15 disputados.