Karim Benzema - avid S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Publicado 11/05/2022 14:04

Ídolo da história recente do Fluminense, Fred compartilhou um storie em seu perfil oficial no Instagram afirmando que ensinou Karim Benzema a fazer gols.

Em um quadro do programa Esporte Espetacular, da TV Globo, o atacante fez tal afirmação e lembrou a época em que atuava com o jogador do Real Madrid no Lyon.

"Sim (ensinei o Benzema a fazer gol). Fiz ele torcer para o Brasil. Ensinei a chapar para lá e para cá, ele me agradeceu. Muito obrigado em francês é 'merci beaucoup'. Então, graças a mim, o 'Benzegol' tá tão bem assim", afirmou.

O francês, ao ver que Fred compartilhou o vídeo no Instagram, repostou a publicação sem deixar qualquer legenda.

O brasileiro atuou no time francês durante três temporadas. Ao todo, são 43 gols marcados, uma assistência e 125 partidas disputadas.

Já nesta temporada, atuando como reserva imediato de Germán Cano, Fred marcou apenas um gol e uma assistência em 17 jogos.