Rodrigo OliverDivulgação

Publicado 11/05/2022 13:46 | Atualizado 11/05/2022 13:47

Rio - O apresentador da RedeTV! Rodrigo Oliver está mesmo focado no MMA. Após receber um convite de seu amigo e ex-lutador Rogério Minotouro, Oliver começou a se empenhar cada vez mais no esporte. Em meio a isso, Rodrigo continua treinando, se aperfeiçoando e aprendendo novas técnicas em sua cidade, Itaperuna, RJ.

Ajuda do campeão

De acordo com o apresentador, a parceria tem uma causa ainda mais nobre e terá como foco não o vencedor e sim a ajuda que o evento poderá dar em doações rendimento a organizações que prestam auxilio para as crianças da comunidade do estado do Rio de Janeiro.

Rogério Minotouro é peça fundamental na preparação de Rodrigo. Além de ajudar o amigo, sua marca de energético, a Minotauro Energy Drink também faz parte da parceria. Será que essa luta vai mesmo acontecer?