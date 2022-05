Presidente do PSG teria revelado renovação com Mbappé durante reunião | Esporte | O Dia

Mbappé, craque do Paris Saint-Germain - AFP

Publicado 11/05/2022 13:08

Paris (FRA) - A novela sobre o futuro de Mbappé ainda segue. De acordo com o jornal ‘As’, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, teria se gabado em reunião da ECA (Associação Europeia de Clubes) dizendo que o atacante já acertou a renovação com o clube.

Nesta segunda-feira, Mbappé foi visto em Madrid e aumentou os rumores sobre uma possível saída do jogador do Paris Saint-Germain. Isto porque o Real Madrid é um dos clubes favoritos pela contratação do atacante, que está em fim de contrato com o clube francês.



Os representantes de Mbappé disseram que só vão anunciar o futuro do jogador após o fim da temporada na França. O atacante ainda vai integrar a seleção francesa no início de junho para a disputa da Nations League.



Na atual temporada, Mbappé é o principal jogador do Paris Saint-Germain, que conta com Neymar e Messi. O atacante francês soma 35 gols e 23 assistências em 43 jogos pelo clube.