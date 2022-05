Tite convocou a Seleção para amistosos na Ásia - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/05/2022 13:05

A convocação de Tite para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, dias 2 e 6 de junho, teve poucas novidades na lista, o que mostra que há as vagas em aberto na Seleção para a Copa do Mundo no Catar estão acabando. Lateral esquerda, segundo volante e ataque ainda têm grande disputa, enquanto as outras posições estão praticamente definidas se não houver problemas físicos.



"Prepare-se e esteja em sua melhor condição, porque o tempo está ficando cada vez menor para esta definição lá no final. É uma mensagem, é um recado? É", disse Tite nesta quarta-feira.



Nesta convocação, Tite chamou oito nomes para o ataque, um a mais do que as últimas convocações. Com Antony machucado, as novidades foram Matheus Cunha, fora da última vez por lesão, e o retorno de Gabriel Jesus. Além desses três, Richarlison, Gabriel Martinelli e Rodrygo também disputam de quatro a cinco vagas, enquanto Neymar, Vinicius Jr e Raphinha estão praticamente garantidos com as outras três.



"A ideia inicial é que não haja um quarto goleiro, que estes três jogadores a mais sejam de outros setores. Onde vai ser? Preferencialmente no processo criativo e ofensivo. Não quer dizer que vai ser assim, mas a possibilidade maior é esta", afirmou Tite, referindo-se ao provável aumento de 23 para 26 convocados neste Copa, por causa da Covid-19.



Já no meio, a tendência é que tenha apenas uma posição em aberto, a de segundo volante. Mas o treinador faz questão de dizer que nem mesmo Bruno Guimarães, que vem fazendo grande temporada, garantiu vaga, assim como Fred, nome de confiança. Danilo, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez e substitui Arthur, que estava na lista anterior. Gerson e Douglas Luiz correm por fora.



"Ninguém vai esconder aqui: vocês (jogadores) têm que disputar. É uma mensagem a todos. O Bruno Guimarães disputa com todos os outros segundo meio-campistas, então estejam em sua melhor condição. Falo de todos os planos: físico, técnico, tático, emocional, privado. Todos concorrem", avisa.



Já na lateral esquerda, a comissão técnica da Seleção optou por convocar três nomes para observar todos eles. Alex Sandro, que ficou fora por lesão na última lista, retorna e é o que tem mais chances de se garantir. Já Arana e Alex Telles disputariam a outra vaga - Renan Lodi ficou maus distante - , caso Tite opte por levar oito atacantes.



Por outro lado, goleiros, laterais-direitos, zagueiros, primeiros volantes e meias estão praticamente definidos, com os mesmos nomes convocados das últimas vezes.



Lista de convocados para os amistosos:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (Chelsea);

Laterais: Daniel Alves (Barcelona), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Guilherme Arana (Atlético-MG);



Meio-Campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon), Philippe Coutinho (Aston Villa);



Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris Saint-Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vini Júnior (Real Madrid).