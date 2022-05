Sadio Mané, Liverpool - PAUL ELLIS / AFP

Publicado 11/05/2022 12:54

Destaque das últimas temporadas, o atacante Sadio Mané tem um vínculo até o meio do ano que vem com o Liverpool. Contudo, ainda não há acordo de renovação com o clube inglês. Por isso, rumores de sua saída surgiram, e outros times europeus se mostraram interessados na contratação do senegalês.



De acordo com a "Radio Catalunya", o Barcelona, que tem a garantia do presidente Joan Laporta em contratar uma estrela na janela de verão europeia, vem conversando com Mané desde janeiro. Além disso, conforme o "Mundo Deportivo", o Barça passa a ter foco no senegalês porque, sua antiga mira, Haaland, foi confirmado como nova aquisição do Manchester City.

O Bayern de Munique seria outro cotado para disputar pela contratação de Sadio. Segundo a emissora "Sky Sports", da Alemanha, o diretor esportivo do clube alemão, Hasan Salihamidzic, se reuniu no último domingo com o empresário que cuida da carreira do atacante, Ramy Abbas Issa, para tratar de um possível vínculo. Mas, as conversas estariam no início e sem qualquer negociação.

No entanto, nesta terça-feira (10), após vitória do Liverpool sobre o Aston Villa e com direito a gol de Mané, o jogador abriu o jogo sobre seu futuro e deu a entender que não pretende deixar o time da Inglaterra.

"Sinceramente, estou muito feliz no Liverpool. Eu apenas tento aproveitar cada momento e ajudar meus companheiros de equipe. Sem meus companheiros não sou nada", disse o camisa 10 em declarações reproduzidas no Twitter pelo jornalista DaveOCKOP.