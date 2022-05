Tite convocou a Seleção para amistosos na Ásia - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 11/05/2022 14:03

Nesta terça-feira (11), o treinador Tite fez mais uma convocação da seleção brasileira a fim de atuar em amistosos contra Coreia do Sul, Japão e possivelmente uma seleção africana - no lugar do duelo contra a Argentina, que foi cancelado. Com surpresas no elenco, uma questão levantada por um jornalista do site "Terceiro Tempo", foi a ausência de Raphael Veiga, do Palmeiras, no time.

Segundo Thiago Tufano Silva, a decisão de Tite em não convocar Veiga é acertada. Mesmo que o jogador possa ser considerado um dos melhores jogadores do futebol brasileiro atualmente e dono de duas Libertadores vencidas no último ano, o jornalista comparou o meio-campista com Marinho, na época em que o atacante atuava pelo Santos e tinha uma 'comoção coletiva' para ser chamado para a seleção brasileira.

"Em 2020, praticamente colocaram uma faca no pescoço do Tite pedindo a convocação de Marinho, que realmente vinha muito bem no Santos. O treinador não se deixou levar pela pressão e o tempo mostrou que ele estava certo. Em 2021, a situação foi muito semelhante, só que desta vez com Hulk sendo o 'injustiçado'", disse e completou:

"Agora, em 2022, vemos o filme se repetir com os histéricos pedidos por Raphael Veiga na Copa do Mundo. Bem, é claro que o meia palmeirense é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro. Mas, se compararmos o futebol que é disputado aqui do que é jogado lá na Europa, é quase possível afirmar que são esportes totalmente diferentes." concluiu.