Apresentador Neto - Os Donos da BolaFoto: Reprodução/Band

Publicado 11/05/2022 15:09

Rio - A convocação da Seleção Brasileira para os amistosos contra a Coreia do Sul e Japão, em junho, não agradou o apresentador Neto, do "Os Donos da Bola", da Band nesta quarta-feira (11). Na ocasião, o ex-jogador afirmou que está envergonhado com a lista de atletas escolhidos pelo treinador Tite. Além disso, deixou claro que as eleições em outubro são mais importantes que a Copa do Mundo, no Catar.

"Quando a gente acha que o futebol vai melhorar, dando continuidade para a comissão técnica do Tite, que no Corinthians é o maior treinador da história e na Seleção não é mais unanimidade. Que por sinal, se fizer uma pesquisa, o Tite não era nem para ser o treinador da Seleção Brasileira mais, não merecia estar na seleção", afirmou Neto no 'Os Donos da Bola'.



"Quando você vai vendo toda essa sujeira, vale a pena mesmo você achar importante o Brasil ganhar? O mais importante não é a Copa do Mundo, mais importante é a eleição em outubro. Aí você vota para quem você quiser, democraticamente", completou.



Por fim, o ex-jogador afirmou que prefere ver o país ter mudanças do que assistir ao título do hexacampeonato no Catar, em dezembro.

"Eu não quero ser campeão do mundo sem mudar o meu país. Eu prefiro mudar o meu país, prefiro que as pessoas tenham casa e não arma. Quanto mais casas você tiver, as pessoas não vão morrer de frio", concluiu.