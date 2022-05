Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp pode ganhar todos os títulos que disputar nesta temporada - AFP

Técnico do Liverpool, Jurgen Klopp pode ganhar todos os títulos que disputar nesta temporadaAFP

Publicado 11/05/2022 15:06

Enquanto há uma disputa acirrada com pelo título do Campeonato Inglês, o Manchester City já se reforça de olho em 2022/2023 e anunciou na terça-feira o acerto com o Borussia Dortmund para contratar Haaland. E Jurgen Klopp, que tentar ser campeão pelo Liverpool, brincou ao comentar sobre o novo reforço do rival, o que pode dificultar mais sua vida na próxima temporada.



"Ele é uma fera. Infelizmente é uma boa contratação", afirmou o técnico alemão.



Com final da Copa da Inglaterra no sábado, Klopp garantiu que não pretende torcer contra o City nesta quarta-feira, quando enfrenta o Wolverhampton às 16h15.



"Não vale desperdiçamos energia torcendo para que eles (Manchester City) percam. Agora temos que realmente nos recuperar e jogar a final da Copa da Inglaterra porque não há misericórdia", disse.

Manchester City e Liverpool estão empatados na liderança do Inglês com 86 pontos, mas o time de Pep Guardiola pode voltar a abrir três de vantagem se vencer nesta quarta-feira.