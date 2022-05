Hamilton tem até GP de Mônaco para remover piercing - Foto: CLIVE MASON/AFP

Hamilton tem até GP de Mônaco para remover piercingFoto: CLIVE MASON/AFP

Publicado 11/05/2022 15:55 | Atualizado 11/05/2022 15:57

Rio - No último fim de semana, a Federação Internacional do Automobilismo (FIA) reforçou a proibição ao uso de joias por parte dos pilotos na Fórmula 1, no Grande Prêmio de Miami. No entanto, o heptacampeão Lewis Hamilton não ficou satisfeito com a declaração e, em protesto, compareceu em uma coletiva de imprensa com oito anéis, três relógios e diversos colares. O piloto inglês não pretende ceder.

"Não vou cumprir. Tenho uma isenção e vou ter outras pelo resto do ano. Alianças de casamento são permitidas. Vou usar quatro relógios da próxima vez", afirmou Lewis Hamilton.



No dia 29 de maio, será realizada a prova nas ruas do circuito mais tradicional do automobilismo. Lá, Hamilton já conquistou três vitórias, em 2008, 2016 e 2019. Além das joias, a medida restringe também o uso de roupas íntimas, que foi instituída pelo novo diretor de provas da Fórmula 1, Niels Wittich, desde o Grande Prêmio da Austrália.

O argumento da proibição de joias feitas de metal se refere ao aumento na transmissão de calor, o que causaria um incêndio e risco de queimaduras, segundo Niels Wittich. Além disso, os acessórios prejudicam os procedimentos clínicos ou exames em situações de emergência.