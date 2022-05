Milton Neves - Renato Stockler/Band

Milton Neves Renato Stockler/Band

Publicado 11/05/2022 18:24

Rio - Na manhã desta quarta-feira (11), Tite, técnico da Seleção Brasileira, anunciou os atletas convocados para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. No entanto, o treinador deixou alguns nomes de fora, como Hulk, Gabigol e Raphael Veiga, que estavam cotados para serem chamados.

Com a ausência destes e outros nomes, o jornalista Milton Neves, da Uol Esportes, montou uma "seleção alternativa", e ainda disse que "Venceria a de Tite com um pé nas costas".

A lista de Milton Neves conta com nomes cotados para a Copa do Mundo, como Gabigol, Hulk, Gerson e Emerson Royal, além de atletas presentes na conquista do Ouro Olímpico em Tóquio, no ano passado, como Santos e Claudinho.

Nas redes sociais, alguns torcedores comentaram sobre a seleção montada por Milton Neves, e até mesmo sugeriram um amistoso com os atletas convocados por Tite. Veja algumas reações:

Boa idéia!!!

Fazer jogos-treinos contra jogadores não convocados.

Seria mais produtivo do que jogar amistosos com seleções da 3° ou 4° prateleira da Fifa. — Viajante do Tempo (@LazariniNelio) May 11, 2022 Top.. @CBF_Futebol. ja que tem vaga aberta para amistosos data fifa. pq vcs aceita issone faz um amistoso com jogadores não convocados.. Pegue tecnico campeão do brasileirão copa do brasil 21 pra isso. — (@claudineyaspm) May 11, 2022 Confira a "Seleção Alternativa" montada por Milton Neves:

Goleiros

João Paulo (Santos)

Santos (Flamengo)

Everson (Atlético-MG)

Laterais

Fagner (Corinthians)

Emerson Royal (Tottenham)

Renan Lodi (Atlético de Madrid)

Lucas Pires (Santos)

Zagueiros

Felipe (Atlético de Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Nathan (Atlético-MG)

Léo Ortiz (Red Bull Bragantino)

Meias

Maycon (Corinthians)

Gerson (Olympique de Marseille)

Allan (Everton)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Willian (Corinthians)

Claudinho (Zenit)

Atacantes

Dudu (Palmeiras)

Hulk (Atlético-MG)

Yuri Alberto (Zenit)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Bruno Henrique (Flamengo)