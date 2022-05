Metallica comete gafe durante show no Estádio do Morumbi - Reprodução/Twitter

Publicado 11/05/2022 19:01

Rio - São Paulo e Palmeiras protagonizam uma das maiores rivalidades do país, e o show do Metallica na última terça-feira serviu para apimentar ainda mais esse antagonismo. Durante o evento realizado no Morumbi, casa do São Paulo, os organizadores se referiram ao local no telão como "Estádio do Palmeiras".



A "gafe" chamou a atenção do público presente. A frase levou muitos torcedores do Palmeiras ao delírio. Torcedores alviverdes aproveitaram a situação para tirar um sarro com tricolores nas redes sociais.



METTALICA metendo um PALMEIRAS no Morumbi pic.twitter.com/TxebzfA8ay — Dinho (@Dinho_Sep7) May 11, 2022

Momentos antes do show, exibiram imagens de antigas apresentações da banda no Brasil. O Palestra Itália, antigo estádio do Palmeiras, já foi palco de uma apresentação do grupo em 1993.



Palmeiras e São Paulo se enfrentaram neste ano pela final do Campeonato Paulista e o time de Abel Ferreira aplicou uma goleada histórica por 4 a 0 no rival dentro do Allianz Parque. Com essa "gafe" no show do Metallica, os torcedores alviverdes agora terão outro motivo para zoar o rival.

Palmeiras busca mais um ano vitorioso sob o comando de Abel Ferreira e São Paulo tenta construir um trabalho promissor com Rogério Ceni. Apesar de viverem situações distintas, ambos os clubes possuem grandes projetos para as próximas temporadas.